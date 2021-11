Alençon. Municipales : Emmanuel Darcissac présente sa liste et son programme

Le maire sortant d'Alençon Emmanuel Darcissac (LREM) a présenté le vendredi soir 7 février les 35 noms qui composent sa liste pour les élections municipales des 15 et 22 mars. Il a également dévoilé les 160 mesures qui composent son programme.

Le candidat a d'abord rappelé que des groupes de travail se sont constitués dès le mois de juin 2019, que quelque 500 Alençonnais ont fait des propositions, que son projet est réaliste économiquement. Il propose de "passer un contrat avec les Alençonnais pour construire la ville de demain", soulignant que "depuis 2017, la méthode a changé et les résultats sont là", 2017 étant la date de sa prise de fonction. La liste est de "très large rassemblement", explique le candidat : de la gauche, de LREM, du centre-droit, de la société civile, du milieu associatif, avec des gens issus du secteur public, du privé, des retraités. Pas d'étiquette, mais une liste soutenue par LREM et par l'UDI. Pour Emmanuel Darcissac : "Le Grand Alençon est la bonne échelle pour compter en Normandie, avec les communes volontaires." Il décline son programme en 160 propositions : de la baisse de l'impôt sur le foncier bâti de 6 %, à conforter l'hôpital public. De la création de nouvelles places de crèches à la construction d'un théâtre de nouvelle génération et à la construction d'un nouvel équipement sportif de 1 500 places. C'est aussi la modernisation du réseau de transport en commun, la plantation de 1 200 arbres, la poursuite de l'aménagement des berges de Sarthe, et le réaménagement de la place Foch. Mais la mesure phare du candidat, c'est la création d'un Conseil de l'attractivité, qui sera opérationnel avec des chefs d'entreprise dès le lendemain de l'élection, "pour travailler au développement économique des 10 prochaines années". Un projet détaillé par Marie-Béatrice Levaux, numéro 2 de cette liste "Alençon, l'union fait notre force": "ce groupe de travail sera constitué avant même l'élection, il sera présenté lors d'une des premières réunions de Conseil municipal, il sera installé début 2021 et travaillera sur deux thèmes chaque année, avec un Forum annuel de l'attractivité. Il en existe à Laval, à Chelles, à Tourcoing ou à Issy-les-Moulineaux, et ça marche. Alençon a de la personnalité et doit afficher sa réussite."



"Nous sommes à une période historique de notre ville, à la croisée des chemins", a déclaré Emmanuel Darcissac, avant de conclure : "mais aussi à un moment où nous sommes écoutés et entendus à Paris", allusion à son adhésion au parti présidentiel, et notamment au fait que la candidature de la Ville pour accueillir des fonctionnaires délocalisés de l'île de France, ait été retenue.

