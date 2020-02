Seine-Maritime. Pour le moment, "il n'y a aucun vol cet été" à l'aéroport de Rouen

La dynamique est inverse par rapport à l'an dernier. En 2019, l'aéroport de Rouen accueillait une deuxième liaison estivale vers la Corse (Figari, en plus de Bastia) opérée par la compagnie Hop. Pour cet été, il n'y en aura aucune : "Pour le moment, il n'y a rien", annonce Emmanuel Wandon, le nouveau directeur de la régie d'exploitation de l'aéroport. L'homme est arrivé à la tête de l'équipement le 16 décembre 2019, après le départ de l'ancienne directrice, Agathe Derome, au cours de l'été. "Des choses étaient prévues mais ont été annulées par Air France", ajoute Emmanuel Wandon. Des contacts sont en cours avec des agences de voyages pour proposer, "peut-être", des vols charters.

Une année de transition

Le nouveau directeur s'attache plutôt à "remettre à niveau la structure" et préfère se laisser l'année 2020 pour "redynamiser les équipes et redonner de l'attractivité" à l'équipement qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen et la Métropole. "Je préfère voir le verre à moitié plein, il y a eu un important travail de rénovation de la piste et, durant le printemps, celle-ci va être rainurée pour permettre des atterrissages par temps humide." Emmanuel Wandon annonce aussi qu'une "remise à niveau de l'aérogare" est à l'étude.

Pour autant, le nouveau directeur "ne veut pas promettre quoi que ce soit" dans les futures liaisons qui pourraient être proposées à l'aéroport de Rouen. "Nous devons développer d'autres compagnies que Hop : il y a un vrai potentiel et nous avons la possibilité d'avoir de belles choses", souligne Emmanuel Wandon. Il entend choisir un "candidat qui propose des lignes avec un hub intéressant pour les Rouennais". D'ici là, le nouveau directeur de la régie d'exploitation entretient le relationnel avec "les pilotes d'affaires et des organismes extérieurs pour de l'événementiel à l'aéroport".

Un pilote de formation

Emmanuel Wandon est originaire de Franqueville-Saint-Pierre et a "un parcours professionnel riche en expériences", souligne-t-il. L'homme a notamment déjà piloté à Rouen à la fin des années 1990 puis, après des problèmes de santé, s'est orienté vers l'industrie pharmaceutique.

"Je voulais revenir en Normandie", affirme-t-il et s'est ainsi positionné pour prendre la direction de l'aéroport de Rouen. Un long travail attend désormais Emmanuel Wandon.