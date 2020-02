Hockey-sur-glace - Division 1. Humiliés par Mont-Blanc, les Drakkars peuvent-ils s'en relever ?

Le ciel leur est tombé sur la tête, samedi 8 février dernier. Alors qu'ils se rendaient à Saint-Gervais pour y défier Mont-Blanc dans l'optique de confirmer leur regain de forme, les Drakkars de Caen se sont complètement effondrés en s'inclinant sur le score sans appel de 9-0.

Hors de forme, les Caennais ont laissé un adversaire euphorique enfiler les buts comme les perles dans une soirée où la réussite et l'allant offensif n'auront choisi qu'un camp. S'il s'est dit "honteux" après cette défaite, la plus lourde depuis le retour en Division 1, l'entraîneur Luc Chauvel pointe aussi du doigt le timing de ce revers insensé : "Là où je suis désemparé, c'est qu'on se présente comme ça à cinq matchs de la fin du championnat…" Toujours troisièmes malgré le début d'année maussade, les Drakkars de Caen vont vite devoir se reprendre avec Tours et Cergy au menu de leur semaine, mardi dernier 11 février et samedi 15 février en région parisienne. Juste le temps de prouver qu'il faut mieux perdre une fois neuf-zéro, que neuf fois un-zéro, comme on dit.