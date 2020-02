Rouen. Déplacement au Pays Basque et finale de Coupe de France au menu

C'est une fin de saison régulière à suspense qui s'approche pour les Dragons de Rouen. Après la trêve internationale et un match contre les Ducs d'Angers qui effectuent le long déplacement jusque dans le Pays Basque à Anglet, vendredi 14 février. Si les Jaunes et Noirs sont encore en course pour aller récupérer la seconde place au classement de Ligue Magnus, les joueurs d'Anglet sont dans la course pour tenter d'aller chercher une huitième place qualificative pour les play-offs à trois journées de la fin de saison régulière. Mais les Basques restent sur quatre défaites face aux Rouennais (4-2, 7-0, 7-3 et 3-0). Les joueurs de Fabrice Lhenry ne devront quant à eux attraper les points avant de revenir à Paris, dimanche 16 février pour la finale de la Coupe de France face aux Gothiques avec un objectif clair pour Fabrice Lhenry : "vous avez toujours le souhait d'avoir un groupe motivé, intéressé d'apprendre et avec une attitude professionnelle, quel que soit le match". Le message est passé, deux victoires sont attendues en cette fin de semaine.