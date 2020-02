Le Havre. La délinquance en très légère augmentation en 2019

C'est un rendez-vous annuel. Au Havre, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s'est tenu le vendredi 7 février, à l'hôtel de ville, en présence de la sous-préfète Vanina Nicoli et du maire Jean-Baptiste Gastinne. Le bilan chiffré de la délinquance et les actions menées en 2019 pour lutter contre celle-ci y ont été évoqués, ainsi que les grandes orientations pour 2020. Lors de l'année écoulée, la délinquance dans la Cité océane a légèrement augmenté, de 0,05 %, avec un taux d'élucidation supérieur à la moyenne nationale, à 38 %. Les vols à la tire et d'automobiles sont en hausse. À l'inverse, les atteintes à l'intégrité physique des personnes sont en recul de 6 %.

Olivier Beauchamp, le commissaire divisionnaire du Havre ajoute : "On a aussi de bons résultats avec l'augmentation du nombre de dossiers en ce qui concerne les trafics de stupéfiants. C'est important car ce sont ces trafics de proximité qui génèrent un sentiment d'insécurité chez nos concitoyens. Il y a eu aussi en 2019 la saisie de 39 véhicules grâce à la nouvelle cellule d'investigation anti-rodéo." Les effectifs de police ont été particulièrement mobilisés en 2019, avec 38 000 heures de fonctionnement (+ 300 %) exclusivement utilisées pour les services d'ordre, les mouvements sociaux et les grands événements, à l'image de la coupe du monde féminine de foot. "Nous devons remplir cette mission, mais à la longue, cela peut créer un déséquilibre avec notre mission de lutte contre la délinquance."

Le procureur de la République du Havre François Gosselin a constaté "l'évolution préoccupante" des faits de violence contre les représentants de l'ordre (+ 20 % depuis trois ans).

Les vols de véhicules et l'insécurité

routière parmi les priorités en 2020

"On a une forte augmentation des vols de véhicules sur la circonscription. Cela attire toute notre attention à l'heure actuelle. Ce sera donc un de nos grands axes d'investigation cette année, avec probablement la mise en place d'une cellule auto dédiée en termes d'investigation, pour mettre fin à ces vols d'automobiles, puisque derrière tout ça, il y a des trafics de pièces, un commerce important et lucratif. Pour autant, nous n'allons pas abandonner les trafics de stupéfiants et la lutte contre les rodéos."

L'autre axe majeur, c'est la sécurité routière. "Les résultats ne sont pas mauvais au niveau des chiffres, mais les comportements des Havrais sont souvent répréhensibles, comme l'usage du téléphone au volant, le fait de griller un feu, ou encore un stop." Les efforts porteront aussi sur les violences intrafamiliales, afin de mieux coordonner les actions, prévenir et accompagner les victimes.