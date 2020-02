Seine-Maritime. Tempête Ciara : arbres arrachés, 165 interventions des pompiers

La tempête Ciara a balayé le tiers nord de la France entre le dimanche 9 et le lundi 10 février, entraînant des centaines d'interventions des secours. En Seine-Maritime, les pompiers ont réalisé 165 interventions, essentiellement pour des chutes d'arbres. Deux personnes ont été légèrement blessées (à cause d'arbres couchés sur leur voiture). Un arbre est tombé sur un transformateur électrique à Saint-Aubin-Routot, privant 35 foyers de courant. La prudence était de mise sur les routes. Le pont de Brotonne a été fermé à la circulation. Les ponts de Normandie et de Tancarville étaient réservés aux seules voitures. Perturbation également à la SNCF. Des arbres sur les voies ont empêché la circulation des trains entre Dieppe et Rouen.