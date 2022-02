Un salarié est mort lundi 24 janvier sur le chantier de l'EPR à Flamanville (Manche).

Ce soudeur de 37 ans, glacérien et père de trois enfants, a fait une chute de plus de 10 mètres alors qu'il travaillait sur une passerelle. Et c'est une grue qui aurait percuté son échafaudage.

Le parquet de Cherbourg a ouvert une enquête pour homicide involontaire.