Le Havre. le derby de Normandie voit Caen contrarier Le Havre

Le match

Pendant près d'une heure, Le Havre a contrôlé la partie face à des Caennais peu rassurants en défense et quasi inexistants devant. Après un but de Basque refusé pour une position de hors-jeu de Thiaré (26e), les Ciel et Marine ont logiquement concrétisé leur domination sur un penalty de Thiaré qu'il avait lui-même provoqué (1-0, 33e). Sans un sauvetage sur sa ligne de Weber sur une frappe de Bonnet, les Havrais auraient probablement plié le derby dès l'entame de la seconde période (47e).

" Je ne sais si l'arbitre du soir a une sensibilité foot "

Les hommes de Paul Le Guen avaient le match bien en main, et plus encore, pensait-on, après l'expulsion de Yago, coupable d'un mauvais geste sur Ersoy (52e). Mais c'est paradoxalement à partir de ce moment-là que Malherbe s'est réveillé et que le HAC a commencé à déjouer. L'expulsion d'Ersoy, sanctionné d'un deuxième jaune pour avoir bousculé Gioacchini, a remis les deux équipes à égalité numérique. Plus mordants et mieux équilibrés collectivement, les Caennais en ont alors profité pour mettre la pression. D'un magnifique retourné, Tchokounté, auteur d'une entrée en jeu remarquée, a bien cru égaliser, mais M. Dechepy a invalidé son but pour un pied trop. " Je ne sais si l'arbitre du soir a une sensibilité foot ", râlera après coup Pascal Dupraz. Malgré la sortie sur une civière de Jeannot, blessé au tendon d'Achille (possible rupture), les Calvadosiens ne se sont pas désunis. Oniangué a fini logiquement par trouver la faille, permettant ainsi à Malherbe de repartir pour la 4e fois de suite du Stade Océane avec le point du nul, à chaque fois sur le même score. Un résultat équitable, mais qui n'arrange personne. Le HAC est 6e, Caen 13e. A ce stade de la saison, ni l'un, ni l'autre ne sont dans les clous.

Les buts

33e : Lancé dans la profondeur, Thiaré est bousculé dans la surface par Armougom. L'attaquant sénégalais transforme le penalty en prenant Riou à contre-pied.

HAC - Caen : 1-0

89e : Sur une touche mal jaugée par la défense Havraise, le ballon navigue dans la surface de réparation et Oniangué remet les deux équipes à égalité d'une frappe du plat du pied.

HAC - Caen : 1-1

La fiche

Arbitre : M. Dechepy. Spectateurs : 12 125

Buts HAC : Thiaré (33e, s.p.) ; Caen : Oniangué (89e)

Avertissements HAC : Badé (57e), Ersoy (59e et 67e) ; Caen : Armougom (31e), Gioacchini (90e+2)

Expulsion Le Havre : Ersoy (67e) ;Caen : Yago (52e)

HAC : Gorgelin – Mayembo, Badé, Ersoy – Bese, Lekhal, Basque, Bonnet (cap) (Ben Mohamed, 90e), Meras – Abdelli (Dina Ebimbe, 88e), Thiaré (Youga, 73e). Ent : Paul Le Guen

CAEN : Riou – Yago, Rivierez, Weber, Armougom – Gonçalves (cap), Beka Beka (Tchokounté, 57e), Oniangué – Gioacchini, Jeannot (Tell, 81e), Deminguet (Vandermersch, 57e). Ent : Pascal Dupraz