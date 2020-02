Rouen. Il tue son ami en scooter sur l'autoroute

Hébergé chez son ami à Rouen, le prévenu consent à le conduire chez une connaissance à Évreux. Il l'emmène sur son scooter et, bien qu'ayant tenté d'éviter l'autoroute sur un tel engin, s'y retrouve en peine nuit à hauteur de Tourville-la-Rivière, le 22 septembre 2018. Une voiture qui les suit ne voit pas le scooter et le percute. Blessés, les deux passagers tombent à terre, l'ami du prévenu roulant sur la chaussée. Une seconde voiture n'a pas le temps de freiner et lui roule sur le corps. Les pompiers interviennent et le conduisent à l'hôpital où on décèle un traumatisme létal. Le malheureux décède peu après.

10 mois de prison avec sursis

À l'audience du mercredi 5 février, la partie civile retient l'imprudence et déclare que "la violation du code de la route est constituée". Le procureur de la République estime que le drame "est totalement imputable au prévenu". La défense insiste sur le traumatisme "qui vaut aussi pour le mis en cause". Reconnu coupable après délibération, le tribunal le condamne à 10 mois de prison entièrement assortis du sursis et à une amende de 150€.