Rouen. La presse fait son retour au centre Saint-Sever

Kalminthe Gomis, le gérant du magasin, défend l'enseigne quand on l'interroge sur la montée de la presse numérique et la dématérialisation des supports dans la lecture loisir et la recherche de l'information. "Le modèle papier et le modèle numérique vont cohabiter pendant longtemps, le papier est encore attractif chez les jeunes lecteurs fans des périodiques achetés en magasin." La fréquentation lui donne raison avec une clientèle qui va de l'enfant accompagné au lecteur senior. Le magasin est situé à proximité de l'entrée de la place de la Verrerie.