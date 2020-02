Musique. Un nouvel album des Daft Punk pour le mois de mai ?

En 2013, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont signé un retour gagnant avec l'album Random access memories, écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde (dont plus de 800 000 en France) et récompensé du prix de l'Album de l'année aux Grammy Awards 2014.

Depuis le mercredi 2 février, des documents postés sur Twitter mettent le feu aux poudres et dans le cœur des fans. Sur ces documents estampillés des logos Sony et Colombia, mais dont l'authenticité reste à vérifier, on peut y lire que le cinquième opus du duo sortira le 26 mai. Sur l'une des deux feuilles, 13 pistes sont visibles mais les titres des chansons ont été volontairement effacés. Les crédits sont quant à eux visibles et laissent présager des collaborations exceptionnelles ! On y trouve DJ Sneak, Junior Sanchez, Phoenix, Cassius… Le document annonce même une sortie en Laserdisc, format vidéo ancêtre du DVD qui a disparu à la fin des années 90. Mais, avec Random access memories, Daft Punk était l'un des acteurs à l'origine du renouveau de l'engouement autour du disque vinyle.

Les documents publiés mercredi - Sony-Columbia

La maison de disques n'a pas confirmé la rumeur, mais ne l'a pas démentie non plus… Affaire donc plus qu'à suivre pour les amateurs du duo français.