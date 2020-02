Rouen. Un risque modéré

Une amende de 68 €

"Le risque n'est pas immense non plus", affirme Justine qui risque, comme les autres colleuses, une amende de 68 € si elle est prise en flagrant délit par une patrouille de police. "Nous avons des témoignages de colleuses qui expliquent qu'en disant que c'est de la colle alimentaire et du papier et que tout peut être enlevé tout de suite, la plupart du temps les policiers sont cléments." Ce n'est pas tant les policiers qui inquiètent les colleuses, mais aussi des passants qui pourraient s'en prendre à elles physiquement : "Nous recevons énormément de messages positifs, mais aussi d'autres qui peuvent être moins agréables."

Des lieux choisis

Pour éviter aussi tout conflit, les Rouennaises étudient les lieux pour réaliser leurs collages et privilégient des espaces qui ne gêneront pas les commerçants ou des habitants par exemple. "Notre but, ce n'est pas que des employés se réveillent le lendemain et s'embêtent à décoller, car notre but, c'est que les collages restent visibles. Sinon ça n'a pas d'intérêt", ajoute Zoé.