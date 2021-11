Cherbourg-en-Cotentin. Le cargo Bahri Yanbu soupçonné de charger des armes a accosté

Il était annoncé ce jeudi 6 février, mais aucune voix officielle n'avait confirmé sa venue. Le navire saoudien Bahri Yanbu est arrivé quai des Mielles à Cherbourg-en-Cotentin aux alentours de 17 heures. La veille, une trentaine de militants d'Amnesty International et du Mouvement de la Paix dénonçaient son arrivée et la complicité du gouvernement, qui vend des armes françaises à l'Arabie Saoudite, suspectée de les utiliser pour livrer une guerre au Yémen, et ce, depuis 2014. En mai 2019, le même cargo avait été refusé au Havre, après que l'Acat (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) et l'ONG Action Sécurité Ethique Républicaines (ASER) ont déposé des recours en urgence au tribunal administratif de Paris pour empêcher son départ.