Manche. Baisse des températures et dépôts de givre

Les températures minimales chutent entre -1 et 1°C, et -2°C dans les vallées, dans la nuit de jeudi 7 au vendredi 8 février dans la Manche. Des dépôts de givre sont à surveiller en fin de nuit et début de matinée, en particulier dans les zones humides. Les routes pourraient être parfois glissantes. Des bancs de brouillard ne sont pas exclus ponctuellement en fin de nuit, début de matinée dans la région du Mortanais.