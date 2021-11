Seine-Maritime. Il menace de mort la principale du collège d'Epouville

Lundi 3 février, on signale à la gendarmerie la disparition d'un homme de 43 ans d'Angerville-l'Orcher, un homme considéré comme suicidaire à cause de l'hospitalisation de sa femme en fin de vie et du placement de sa fille pour maltraitance.

En fait, le quadragénaire s'est rendu au collège d'Epouville pour menacer de mort la principale. C'est cette dernière qui avait dénoncé les faits de maltraitance. L'homme est arrêté le lendemain à Montivilliers, alors qu'il venait de menacer de mort le personnel médical du Centre médico-social. Ce sont les gendarmes qui ont procédé à l'arrestation, mais l'affaire a été confiée à la police nationale. L'individu a été placé en garde à vue à l'hôtel de police du Havre. L'homme a jusque-là préféré garder le silence.