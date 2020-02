Caen-la-Mer. Municipales : qu'attendent les entreprises des élus ?

La CCI Caen Normandie a dressé le résultat du baromètre des affaires sur le territoire de Caen-la-Mer pour le second trimestre de 2019. 215 dirigeants d'entreprises ont été interrogés et le bilan est plutôt positif : le climat des affaires des entreprises s'améliore avec un indicateur global d'activité positif (+ 14 points). Cette enquête, réalisée entre le 16 décembre 2019 et le 15 janvier 2020, a également été l'occasion de demander aux entreprises leurs attentes vis-à-vis des élus et collectivités dans le cadre des municipales. Pour 47 % d'entre elles, le tissu économique local est un facteur déterminant, mais pas seulement : "Ce qui ressort particulièrement sur le territoire de Caen-la-Mer, c'est de travailler l'accessibilité du territoire, infrastructure de transport, réseaux de communication. C'est une priorité pour le tiers des entreprises de cette zone", indique Benjamin Crikelaire, directeur à la direction de l'action territoriale et de la prospective. Autre point important : le cadre de vie, "qu'on peut relier à la problématique du recrutement, car pour recruter, il faut que le territoire soit attractif."