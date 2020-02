Manche. L'État de Guernesey prêt à accueillir à nouveau les pêcheurs normands

Le samedi 1er février, les Français n'avaient plus le droit de pêcher au large de Guernesey, Aurigny et Sercq, conséquence du Brexit et de l'expiration du traité de Londres en vigueur depuis 1965. Mais la situation s'est en partie débloquée depuis le mardi 4 février au soir. L'État de Guernesey a envoyé des formulaires "portant autorisations de pêche" au Comité régional des pêches et des élevages marins de Normandie, qui devrait les remplir dès aujourd'hui avec les pêcheurs concernés, c'est-à-dire ceux qui ont une activité régulière depuis au moins deux ans autour de l'île anglo-normande.

Dans la région, on compte 44 armements qui seraient concernés. Ils auraient "100 % de chances d'être acceptés", selon le Comité. Rien de moins sûr en revanche pour les autres… "Nous enverrons les premiers formulaires dès ce soir et nous espérons une réponse d'ici vendredi de la part de Guernesey", selon Hugo Lehuby, chargé de communication au Comité régional des pêches. Après des jours d'inquiétude, le Comité salue un "réel signe d'ouverture et de détente".