Cinéma. Votre podcast Cinéma de la semaine est en ligne !

Votre podcast cinéma de la semaine est en ligne, retrouvez cette semaine les nombreuses sorties du jour :

The Gentlemen avec un casting impressionnant, Le voyage du Dr Dolittle avec Robert Downey Jr dans le rôle du vétérinaire qui parle aux animaux avec des effets spéciaux et des décors fabuleux, l'univers DC Comics avec Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, le film d'Elie Semoun Ducobu 3, #Jesuislà avec Alain Chabat réalisé par Eric Lartigau (La Famille Bélier), SamSam le héros des plus petits. On parle aussi d'une suite, celle de la franchise l'Arme Fatale avec le retour du casting original dans un 5e volet.

Un beau programme cette semaine à retrouver à cette adresse. Bon ciné à tous.