Normandie. 110 kilos de tabac saisis par les douaniers

Cinquante cartouches de cigarettes, soit 110 kg de tabac, ont été saisies le lundi 27 janvier par les douaniers de Caen et Honfleur.

Vers 22 heures, les douaniers contrôlent un véhicule à la barrière de péage de Beuzeville, dans l'Eure. Le conducteur déclare aux agents transporter des colis, mais accélère brutalement lorsque ces dernies lui demandent de rejoindre un point de contrôle. Après une course-poursuite, le véhicule est finalement stoppé à Caen vers 22 h 30, et le chauffeur interpellé. À l'arrière du véhicule, onze cartons sont découverts, contenant les 50 cartouches de tabac.

Les parquets d'Évreux et de Caen sont avertis rapidement, et l'intéressé est déféré au parquet d'Évreux et traduit devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du mercredi 26 février prochain, en raison, notamment de la grève des avocats. En attendant l'audience, le prévenu a été placé en détention provisoire.