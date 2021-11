Rouen. Le Perche Élite tour revient au Kindarena

Le samedi 8 février, le Kindarena de Rouen va recevoir les plus grands perchistes actuels. Le Perche Élite tour, c'est un circuit avec plusieurs meetings en France et prochainement une date en Normandie. Yann Quédeville, directeur du Perche Élite Tour et du meeting international de Sotteville-lès-Rouen nous évoque, entre autres, les têtes d'affiche de cette édition.

Le point de vue de l'organisateur

Environ 4 700 personnes sont attendues au Kindarena et tous espèrent voir tomber de nouveaux records, mais est-ce encore possible ou bien a-t-on atteint les limites du corps humain ?

Des records accessibles

Pour tenter de battre ces records chaque athlète dispose d'une gamme de perche. Si tous sont motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes, chacun regarde quand même de temps à autre dans le rétroviseur car la relève est assurée aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

La relève est déjà en marche

Sur un meeting de saut à la perche, c'est uniquement la performance qui est prise en compte pour la note finale, la technique de l'athlète sera importante. Il y a donc des qualités requises pour être un bon perchiste.

Qu'est ce qu'un bon perchiste

Les plus grands perchistes du moment entreront en action à partir de 19 h 45. Réservez vos places dès maintenant sur kindarena.fr. D'autres renseignements sont disponibles sur stadesottevillais76.fr ou encore la page Facebook Perche Élite Tour Rouen.