Hockey. Les Dragons de Rouen expédient Briançon

Le match

Mardi 28 janvier, les Dragons de Rouen se sont imposés 10-3 face à Briançon lors de la 39e journée. Les hostilités démarraient sur la première pénalité prise pas les locaux qui permettait à Loic Lampérier d'ouvrir la marque pour les Jaunes et Noirs après moins de cinq minutes de jeu, suivi par Kevin Dusseau, Mikko Lehtonen, Nicolas Deschamps et Marc-André Thinel pour mener déjà 5-0 à la fin du premier tiers. Un peu trop laxistes en défense, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient encaisser deux buts coup sur coup par Hugo Sarlin en début de deuxième tiers avant de marquer à nouveau par Nicolas Deschamps et Joris Bedin pour porter la marque à 7-2 à la fin du deuxième tiers. Si les Diables Rouges réduisaient encore une fois le score au début du troisième tiers par Kevin Igier, les Normands remettaient une couche avec un troisième but synonyme de triplé pour Nicolas Deschamps puis deux buts de Lampérier et Guttig.

⚡️FIN DU MATCH⚡️ #ROUMUL@DiablesRouges05 3⃣-🔟 @DragonsdeRouen

Large succès chez la lanterne rouge (0-5 / 2-2 / 1-3) qui permet de recoller encore un peu plus au classement !

Soirée à 4 pts pour @NicDeschamps (3b, 1a.) !💪

Prochain RDV vendredi chez les @LesAiglesdeNice

💛🖤 pic.twitter.com/g2L4vurSO4 — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) January 28, 2020

La fiche

Période 1

Rouen - Loic Lamperier (en supériorité numérique) (Chad Langlais, Nicolas Deschamps) 4:50

Rouen - Kevin Dusseau (Mikko Lehtonen, Anthony Guttig) 9:02

Rouen - Mikko Lehtonen (Anthony Guttig) 16:43

Rouen - Nicolas Deschamps (Cam Barker, Maurin Bouvet) 18:03

Rouen - Marc-Andre Thinel (Loic Lamperier, Mathieu Roy) 18:37

Période 2

Briançon - Hugo Sarlin (Nicolas Ruel, Felix Plouffe) 3:59

Briançon - Hugo Sarlin (en supériorité numérique) (Pierre Robert, Thibaut Farina) 7:54

Rouen - Nicolas Deschamps (Joel Caron, Maurin Bouvet) 14:43

Rouen - Joris Bedin (Vincent Nesa, Chad Langlais) 15:31

Période 3

Briançon - Kevin Igier (Casini Hugo, Fabien Metais) 4:17

Rouen - Nicolas Deschamps (Maurin Bouvet, Florian Chakiachvili) 11:23

Rouen - Loic Lamperier (Atte Makinen, Florian Chakiachvili) 14:42

Rouen - Anthony Guttig (Mikko Lehtonen, Bastien Maia) 16:48

Prochain rendez-vous

Avec les défaites d'Angers à Mulhouse et celle d'Amiens contre Grenoble, les Dragons font la bonne opération en se rapprochant à un point de la seconde place avant de filer direct à Nice pour affronter les Aigles vendredi 31 janvier.