Caen. Repères

Buts et passes.

Le meilleur buteur de Ligue 2 avec 18 buts est le Havrais Tino Kadéwéré, très incertain pour ce match. Le premier Caennais est 19e de ce classement avec cinq réalisations : Jessy Deminguet. Chez les passeurs, celui qui a le plus délivré de passes décisives, c'est le Havrais Jean-Pascal Fontaine (absent le vendredi 7 février pour cause de suspension) avec sept offrandes. Côté Caennais, le meilleur passeur est Caleb Zady-Sery, avec quatre passes décisives.

Histoire.

Les derbies entre Caen et Le Havre, qu'ils aient lieu en Basse ou en Haute-Normandie, donnent toujours lieu à des matchs intenses et surtout, jamais un seul match ne se solde par un score nul et vierge. Avant ce HAC-Caen 2020, le bilan des 17 déplacements des Malherbistes outre-Seine s'établit à quatre victoires, six matchs nuls et sept défaites. Notez que Caen a toujours marqué chez les Havrais depuis 2005.