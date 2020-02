En questions. Théo Derobert : "Avoir le public aussi proche, ça motive énormément !"

Entre le meeting de Mondeville samedi 1er février et le Perche Élite Tour de Rouen à venir, samedi 8 février, le perchiste caennais Théo Derobert a répondu à nos questions.

Théo, vous avez battu votre record personnel avec 5m16 de franchis à Mondeville, la soirée a dû être très bénéfique…

"C'est tout bénéf, oui ! Ce résultat n'était pas forcément ce que j'espérais pour cet hiver, au vu de mon changement de vie professionnelle. Je m'installe en effet à Paris pour une formation de conducteur de train. Les entraînements sont par conséquent assez compliqués et pour mon troisième meeting à Mondeville, je réalise un record pour la troisième fois."

Racontez-nous votre concours…

"Tout s'est passé au premier essai, j'ai eu des bonnes sensations, de la fraîcheur, la famille était présente en plus. J'ai changé de club en plus cette année, beaucoup de changements en définitive, ce record personnel, c'est donc parfait pour moi. "

Qu'est-ce qui rend ce meeting si spécial pour les sportifs ?

"C'est une des rares salles où on a le public aussi proche et je peux vous dire que ça motive énormément. Quand ça marche bien, tout de suite, ça met les athlètes dans de bonnes conditions. Et puis, on est à la maison, il n'y a aucun problème de déplacement, c'est idéal."

Quelles échéances vous attendent désormais ?

"Je serai au Perche Élite Tour de Rouen ce samedi 8 février, l'objectif sera d'aller encore plus haut. Je serai aussi bientôt à Rennes et en cas de record, pourquoi pas les Élites ?"