Rouen. Chéri j'ai invité mon ex ! une comédie truculente au Théâtre à l'ouest

Lassée par l'inactivité de son mari, Lisa invite son ex à repeindre la chambre conjugale pour le provoquer, mais rien ne se passe comme prévu. Cette pièce enlevée a été imaginée par Patrick Hernandez dont Claudia Notte, l'interprète féminine, aime particulièrement le style : "Après Les Hommes préfèrent les emmerdeuses, nous avons choisi de prolonger le plaisir avec Chéri j'ai invité mon ex ! C'est la 2e pièce du même auteur que nous jouons, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour cet auteur que j'avais moi-même sollicité." Son rythme très soutenu, ses nombreux rebondissements et la complicité qui unit les comédiens sont les atouts de cette comédie. La pièce montée en 2018 a déjà été jouée plus de 150 fois : "Mais nous avons toujours un tel plaisir à la jouer que le public le ressent. De plus, cette écriture laisse aussi la place à des interactions avec le public et nous permet de faire de chaque représentation un moment unique."

Pratique. Du 14 au 16 février au Théâtre à l'ouest à Rouen. 21 à 25€. Soirée St Valentin avec dîner pour 70€. theatrealouest.fr