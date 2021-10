Rouen. Des agriculteurs mobilisés contre les zones de non-traitement

Ils ont convergé avec leurs tracteurs jusque devant les grilles de la préfecture de la Seine-Maritime à Rouen. Le vendredi 31 janvier, à la mi-journée, des agriculteurs sont venus demander un moratoire pour l'application du décret établissant des Zones de non-traitement (ZNT). Selon les cultures, des zones de 5 à 20 mètres, entre la parcelle cultivée et les riverains, sont établies et empêchent l'utilisation de produits phytosanitaires. Parmi la délégation reçue en préfecture, Patrice Faucon, président de la FDSEA de la Seine-Maritime, regrette que cette décision ait été "prise sans tenir compte de résultats scientifiques. L'Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire, n'a pas terminé ses études. On s'appuie sur un simple principe de précaution."