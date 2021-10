Le Havre. Football (Ligue 2) : Le HAC lésé face à Lens

Le nul entre le HAC et Lens aurait sans doute été beaucoup plus équitable si le but du défenseur havrais Loïc Badé n'avait pas été injustement refusé pour une position de hors-jeu inexistante (69e). "Ça peut arriver, excusait cependant le coach Paul Le Guen. J'ai revu les images. Évidemment, il n'y a pas hors-jeu, mais l'arbitre peut se tromper. Ils (les Lensois) s'en sortent bien. Ça coûte, mais je n'arriverais pas à râler. C'est quand même compliqué à juger. Sur ces situations-là, la vidéo peut être intéressante. Tant pis pour nous."

Malgré une prestation solide et quelques belles occasions – frappe de Fontaine détournée par Leca (25e), tentative trop croisée de Gueye (37e) – les Ciel et Marine n'ont donc pu signer un troisième succès consécutif. Ils reculent à la 6e place, mais reprennent un point à l'AC Ajaccio (3e) et à Troyes (4e), tous deux battus à domicile.

La fiche

Avertissements HAC : Lekhal (70e) ; Lens : Fortes (29e)

HAC : Gorgelin - Mayembo, Badé, Ersoy - Bese, Fontaine, Gueye (cap) (Basque, 86e), Lekhal, Meras - Dina Ebimbe (Abdelli, 67e), Kadewere (Thiaré, 57e).

LENS : Leca – Fortes (cap), Z. Diallo, Doucouré – Michelin, Cahuzac, Gillet, Haïdara – Jean (Mauricio, 65e), Sotoca (Banza, 56e), Robail.