Calvados. Quels coins privilégier pour faire construire sa maison aux alentours de Caen ?

Cinq chambres, avec des poutres, plutôt atypique, une grande baignoire ou encore un dressing, les critères pour un logement sont parfois très variés et difficiles à réunir. La solution pour certains est de faire construire leur propre maison, seulement il n'est pas évident de savoir où construire. Albin Charles, PDG des Maisons Tradibat, nous explique tout.

Des endroits prisés

Premièrement, il est très difficile de trouver un terrain pour faire construire son logement à Caen ou son agglomération proche. "Il y a beaucoup de terrains aux alentours de Caen, entre 25 et 30 kilomètres." L'avantage de s'éloigner de Caen est la superficie des terrains qui augmente. Des coins sont d'autant plus prisés pour construire sa maison. "La zone au nord de Caen jusqu'à la mer est un endroit très recherché par les futurs propriétaires."

À l'inverse, l'est ou le sud sont des coins moins recherchés. Il n'y a pas la mer, mais dans ces endroits, l'attrait majeur est le prix. En effet, la demande étant moins présente, les terrains sont à des prix beaucoup plus accessibles. "Par exemple, à Saint-Contest un terrain de 417 m2 était à 110 000 euros. À Argences, pour une surface légèrement supérieure, 451 m2, le prix était de 67 000 euros." Pour Albin Charles, "tout dépend des habitudes de vie. Une personne qui aime être à proximité des commerces, pouvoir se déplacer à pied, qui est attachée à la vie en ville, ne devrait pas faire construire sa maison à plusieurs kilomètres aux alentours."

Certains voudront privilégier la proximité avec la mer et d'autres être plus reculés dans les terres en allant plus au sud. L'endroit où construire une maison dépend finalement de critères de choix personnels ainsi que des prix, en prenant en compte que les possibilités sont plus nombreuses en s'éloignant de Caen.