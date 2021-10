Caen. Il écoute de la musique trop fort et refuse l'alcootest 

Sur une plainte de voisinage pour tapage nocturne à 20h30, la police intervient au domicile du prévenu, un homme de 62 ans qui écoutait de la musique un peu trop fort. Il aurait alors refusé de présenter sa carte d'identité et de se soumettre au test d'alcoolémie. Selon lui, les choses se sont déroulées différemment : "Je n'ai pas trouvé ma carte d'identité tout de suite, j'ai pris à la place une quittance qui était impayée, les policiers se sont moqués de moi, m'ont menotté, ça m'a mis en colère, j'ai refusé de souffler et je leur ai dit 'je vous emmerde'". Son avocat souhaite replacer les faits à leur juste proportion. "Dans l'échelle de gravité des outrages, avec un 'je vous emmerde', on est au degré zéro ". Il estime que son client, qui a reconnu les faits et s'en est excusé, a le droit à une peine d'amende avec sursis intégral. Le tribunal correctionnel de Caen, le 28 janvier, a condamné le prévenu au casier vierge jusqu'alors, à une amende de 500 euros avec sursis plus 150 euros de dédommagement pour préjudice à chacun des deux policiers et 627 euros pour frais de procédure confondus.