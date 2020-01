Musique. La chanteuse Billie Eilish est sur un nuage

Après avoir raflé quatre récompenses et pas des moindres : Meilleure nouvelle artiste, Enregistrement et Chanson de l'année pour Bad guy, mais surtout Album de l'année pour When we all fall asleep, where do we go ?, la chanteuse est dans un véritable tourbillon.

En plus d'être la deuxième artiste de l'histoire après Christopher Cross à réussir le quadruplé, elle est la plus jeune chanteuse de l'histoire de la cérémonie à remporter le prix de l'Album de l'année. La chanteuse ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle a été choisie pour interpréter la chanson du générique du prochain James Bond. Et justement, c'est à la cérémonie des Oscars que tout devrait se jouer pour cette chanson, car la rumeur raconte que ce sera ce morceau qui sera interprété lors de cette 92e édition. La chanteuse, elle, vient d'être confirmée pour venir interpréter une "performance spéciale".

Lors des Oscars 2020, Elton John et Aurora seront aussi présents pour interpréter des morceaux depuis le Dolby Theatre de Los Angeles.

Concernant les films, 1917, Once upon a time in Hollywood et Joker sont les grands favoris de cette 92e édition des Oscars.