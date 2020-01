Normandie. Le projet de grande Appellation d'origine protégée rejeté

Le mercredi 29 janvier, l'Organisme de défense et de gestion (ODG) du Camembert de Normandie a rejeté à 53 % le projet de grande Appellation d'origine protégée (AOP). Il s'agissait d'acter la modification du cahier des charges permettant d'accueillir "le plus grand nombre de marques faisant référence à la Normandie sous un signe officiel commun mais avec des différences en termes de production laitière et en termes de fabrication". Patrick Mercier, président de l'ODG du Camembert de Normandie AOP, appelle à la poursuite des négociations. "L'application de la loi serait le retrait de la confusion par la suppression totale et définitive de toute référence à la Normandie pour tout camembert ne répondant pas aux conditions de production de l'AOP."