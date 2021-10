Seine-Maritime. Municipales : derniers jours pour s'inscrire sur les listes électorales

"Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?" C'est la question posée ce mercredi 29 janvier, dans la gare SNCF de Rouen, par deux agents de la préfecture de Seine-Maritime, à quelques jours de la fin des inscriptions sur les listes (le vendredi 7 février) et alors que les élections municipales se tiennent les 15 et 22 mars.

S'inscrire en ligne

"Je pensais que c'était trop tard, que les inscriptions s'étaient terminées le 31 décembre", raconte Raphaël, qui vient de déménager et doit donc se réinscrire sur la liste de sa nouvelle commune. "Grâce au nouveau système de Répertoire électoral unique, développé avec l'Insee, il est possible de s'inscrire plus tard et de faire toutes les démarches sur Internet", détaille Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture. Il est possible de vérifier sa situation électorale sur le site demarches.interieur.gouv.fr. Il reste possible de s'inscrire sur les listes (une pièce d'identité et un justificatif de domicile sont nécessaires) directement en se rendant en mairie pour les personnes n'ayant pas accès à Internet. Des ordinateurs sont aussi disponibles en préfecture.

Des documents d'information ont été distribués aux voyageurs dans la gare SNCF de Rouen, au petit matin. - Amaury Tremblay

"J'avais en tête qu'il fallait le faire avant le 7 février, et le temps d'attendre le train, c'est parfait", réagit Gaëlle qui, elle aussi, a déménagé depuis la dernière élection. Si vous vous apercevez trop tard d'une mauvaise inscription, il reste possible de voter par procuration dans votre ancienne commune par exemple, à condition d'y choisir une personne qui pourra voter à votre place.

Deux autres opérations de sensibilisation seront menées par la préfecture de Seine-Maritime : le jeudi 30 janvier de 9 h 30 à midi à l'IUT de Caucriauville au Havre et toute la journée à la sous-préfecture de Dieppe.

BONUS AUDIO - Écoutez le reportage de Tendance Ouest :