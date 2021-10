Le Havre. Coronavirus : les pharmacies prises d'assaut

Dans les rues du Havre, nous n'avons vu personne avec un masque de protection collé au visage en ce mois de janvier. Et pourtant, les ventes de ce type de produit sont plus fortes que d'habitude depuis l'apparition du coronavirus, une épidémie de pneumonie virale venue de Chine. À la Grande Pharmacie Thiers du Havre, il est impossible de se procurer ces fameux masques FFP2 depuis quelques jours. "Nous en avions une dizaine en stock. Ils sont tous partis dans la journée du vendredi 24 janvier, au moment où les médias ont commencé à parler du coronavirus", raconte Vincent Morisse, pharmacien titulaire au sein de cette officine. Tous les jours, c'est la même chanson. Une vingtaine de personnes, majoritairement de la tranche d'âge 30-40 ans, entrent dans sa boutique pour obtenir un masque de protection. En vain. Patience, car Vincent Morisse et ses équipes devraient être réapprovisionnés, en principe, en fin de semaine. Ils en ont commandé 500. Ces produits pourront aussi être utilisés pour d'autres occasions, notamment lors des épidémies de grippe.