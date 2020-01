Rouen. Vive émotion pour les derniers vœux d'Yvon Robert en tant que maire

C'est une cérémonie traditionnelle pour Yvon Robert, mais en ce lundi 27 janvier, elle "revêt un caractère particulier", admet le maire de Rouen alors que les élections municipales se tiennent dans moins de deux mois.

Une adresse aux candidats

"Il faut laisser place à une nouvelle génération et à une nouvelle dynamique municipale", a-t-il expliqué alors que deux candidats étaient présents sur l'estrade à ses côtés : le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol et l'écologiste Jean-Michel Bérégovoy. D'ailleurs, celui qui a pris également la présidence de la Métropole Rouen Normandie insiste sur l'importance d'une "gouvernance unifiée" et menée par le futur maire de Rouen. "Je suis heureux et fier du chemin parcouru depuis trois décennies", conclut-il.

Dans son discours, Yvon Robert s'est satisfait de la "métamorphose de la ville", avec la transformation des quais de la rive gauche et l'aboutissement des travaux de Cœur de métropole. "Le niveau des investissements est considérable et sans précédent depuis la guerre", souligne le maire.

Il rappelle aussi la "situation assainie" des comptes de la Ville avec une dette inférieure à 2008 qui a permis des investissements dans la ville. Si Yvon Robert s'apprête à quitter la vie politique, il confie que "Rouen est devenu, pour moi et mon épouse, notre ville et le restera pour toujours".