Virus: plus de 100 morts en Chine, l'évacuation d'étrangers s'organise

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis et la France, se mobilisaient mardi pour organiser l'évacuation de leurs ressortissants de Wuhan, épicentre d'une épidémie de pneumonie virale dont le bilan dépasse désormais 100 morts en Chine et qui a contaminé plus de 4.500 personnes.