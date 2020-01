Le billet d'humeur de Sylvain Letouzé. Aimer le sport avant de s'aimer soi-même 

Cela faisait depuis le 6 février 2016 que le stade Michel-d'Ornano n'avait plus vu l'arbitre breton Bartholomeu Varela officier pour un match du SM Caen, en football. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne nous avait pas manqué. Vendredi dernier face à Ajaccio, le référé a une nouvelle fois dans sa carrière, et toujours pour les mêmes raisons, été le centre d'intérêt majeur. Si l'exclusion de Benjamin Jeannot ne souffre d'aucune contestation, c'est ailleurs que l'arbitre a fait polémique. "Il y a des attitudes qui fatiguent, a soufflé Pascal Dupraz, des attitudes condescendantes, agressives, arrogantes, mais plus j'en parle, plus je les subis." Se taire, la seule solution qui vaille, effectivement. Pauvre M.Varela absorbé par le professionnalisme et simplement amnésique de la mission qui lui incombe : arbitrer. Sa relégation en Ligue 2 il y a deux ans en est un simple miroir. Mais là n'est pas le plus grave. Non, le plus grave est que ce genre de comportements fleurissent aux niveaux inférieurs. Lors du match AG Caen-Évreux en National 3 samedi dernier, notre correspondant a été victime d'un comportement identique. Pas de l'arbitre ou du délégué du match, mais de la part de la déléguée assistante locale, où arrogance, agressivité et condescendance ont été plus que jamais au menu. La nommer ? On y a pensé. Mais c'eut été lui faire une promotion qu'elle ne mérite évidemment pas. N'est-ce pas, Nancy ?