Barentin. Le mariage de Figaro de Beaumarchais : du vaudeville avant l'heure !

L'ambition de la Cie les Nomadesque menée par Vincent Caire est de rendre les textes classiques accessibles au plus grand nombre : "Pour cela nous avions imaginé une version western de Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare ou encore un Ruy Blas rythmé par des musiques actuelles", illustre Vincent. En 2015 le théâtre du Ranelagh produit Le mariage de Figaro : "C'est une pièce magnifique, très audacieuse et même révolutionnaire car elle sert un discours politique égalitaire et dénonce les abus du maître sur ses serviteurs mais nous avons souhaité nous concentrer sur l'aspect comique de la pièce." La pièce est légèrement tronquée afin de lui donner un rythme encore plus enlevé ! "Les rebondissements déclenchent l'hilarité annonce Vincent. C'est étonnant de voir combien Beaumarchais est en avance sur son temps, son style s'apparente avec le Vaudeville qui ne verra le jour que 50 ans plus tard !"

Pratique. Mardi 4 février à 20h30 au théâtre Montdory à Barentin. 5 à 10€. Réservation au 02 32 94 90 23