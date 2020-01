Grand-Couronne. Cris dans un jardin : une histoire de manipulation et d'emprise

Le Théâtre des Trois gros, compagnie Normande, met en scène Cris dans un jardin : une pièce noire et dont le sujet résonne avec l'actualité. "C'est en 2018 que la pièce a vu le jour, explique Joël Lefrançois, metteur en scène. Nous l'avons joué pour la première fois dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes". Cris dans un jardin nous raconte les épreuves subies par Marie Murski et l'emprise psychologique à laquelle l'a soumis son compagnon pendant de longues années. "Il y a six ans, nous avons rencontré Marie qui a voulu nous confier son histoire. Il m'a fallu échanger longuement avec elle pour comprendre les mécanismes de cette emprise et pour trouver moyen de les traduire sur scène." Pour créer une certaine distance face à la dureté des propos mais aussi pour souligner les états émotionnels de Marie tout au long du récit, la vidéo, la musique et la danse viennent interférer avec le jeu.

Pratique. Vendredi 31 janvier à 20 heures à l'Avant-Scène de Grand-Couronne. De 4,50 à 7,50€. Tél. 02 32 11 53 55