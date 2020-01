Saut à la perche. Le Perche Élite Tour débarque à Rouensamedi 8 février 

Le Kindarena accueille la quatrième étape du Perche Élite Tour, samedi 8 février à partir de 19h45, 200 perchistes sont attendus. Cette compétition en intérieur a pour objectif de faire découvrir la discipline au grand public. Un concours oppose également de nombreux perchistes professionnels. Floriane Vanderpert, la responsable communication et médias pour cet événement nous a confirmé : "dans ces athlètes nous avons déjà annoncé, le recordman du monde Renaud Lavillenie, le double champion du monde, Sam Kendricks, le champion olympique Thiago Braz et le français Valentin Lavillenie. Pour le plateau féminin, les deux Sottevillaises Marion Lotout et la jeune Élise Russis seront présentes." Du grand spectacle.