Caen. Appel à la paix

Pas de plainte

Après l'incident, le diocèse de Bayeux-Lisieux n'a pas choisi de déposer plainte, par souci d'apaisement. "Cet événement traduit les fragilités de la société française", indique l'autorité religieuse dans un communiqué, avant de rappeler son attachement à "la paix sociale, au respect des personnes et à la liberté d'expression dans sa diversité". Il évoque par ailleurs une probable erreur de cible. Les pèlerins ont peut-être été confondus avec des manifestants opposés à la PMA, puisqu'une manifestation se tenait à Paris, le même jour.

Des députés condamnent

Les députés La République en marche du Calvados ont condamné d'une seule voix cet épisode. Bertrand Bouyx, Fabrice Levigoureux, Christophe Blanchet et Alain Tourret déplorent "la montée inquiétante des formes radicales d'action politique". Et de citer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi."