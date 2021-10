Caen. Des pèlerins portent plainte après l'attaque d'un bus à la peinture

Une famille de pèlerins a décidé de déposer plainte auprès du parquet de Caen, après avoir été prise à partie sur le parking de la maison diocésaine, le dimanche 19 janvier. Elle était alors à bord d'un autocar, parmi une cinquantaine d'autres fidèles, qui s'apprêtaient à rejoindre le village de Pontmain, en Mayenne, pour un pèlerinage. C'est alors qu'ont surgi "une vingtaine de personnes cagoulées, habillées tout en noir", qui voulaient empêcher le bus de partir, relate le diocèse de Bayeux-Lisieux. Des balles de peinture ont été projetées sur le pare-brise du véhicule, qui a finalement pu éviter les manifestants et prendre la route.

Des enfants à bord

Le couple qui a choisi de porter l'affaire en justice était présent avec ses enfants, âgés de 5 et 7 ans. "Quand vous avez vingt personnes en noir et cagoulées qui tirent, on peut comprendre que cela suscite une forme d'angoisse", note Henri de Beauregard, l'avocat de la famille. "Leur première préoccupation a été de rassurer les enfants", poursuit le défenseur, qui dépose plainte pour entrave à la circulation, entrave à la liberté de réunion et violences aggravées. "Il y a le préjudice personnel et l'inquiétude envers leurs enfants, et il y a aussi l'idée de ne pas laisser passer", poursuit Me de Beauregard. C'est la seconde fois que ses clients sont pris à partie ainsi. "En octobre, des cars qui revenaient de Lourdes et un autre qui se rendait à Paris pour manifester", avaient subi des attaques similaires, affirme-t-il. "Je refuse que l'on prenne ce genre de faits à la légère ou à la dérision en disant 'ce n'est pas très grave, ce ne sont que des cathos et des boules de peinture', poursuit Me de Beauregard. Il n'est pas normal que l'on soit attaqué en raison de sa religion et de sa foi." D'autres pèlerins pourraient déposer plainte, selon l'avocat.