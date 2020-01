Lessay. Travail dissimulé : 1 000 € d'amende pour un vendeur de saucisses

"Ça fait cher le banc de trois mètres de saucisses-frites" a réagi le prévenu à l'annonce de sa condamnation à 1 000 € d'amende, jeudi 23 janvier, par le tribunal correctionnel de Caen. Ce commerçant sur les foires de Gavray et Lessay avait fait travailler en 2016 et 2017 "la famille" sur son stand, sans la déclarer. "C'est compliqué et ça coûte cher", explique celui qui dit ne plus avoir aucune ressource aujourd'hui. Le président lui rappelle que faire travailler des gens toute une journée n'est pas une "aide ponctuelle "qui, elle, est tolérée par la loi. Le tribunal l'a donc condamné à une amende et a prononcé un renvoi sur intérêts civils au 25 juin pour les sommes réclamées par l'Urssaf, qui semblent être trop importantes par rapport aux périodes d'infractions.