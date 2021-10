Caen. Hockey sur glace (Division 1) : Brest malmène les Drakkars et se rapproche au classement

Après deux défaites consécutives, le Hockey Club de Caen avait l'ambition de retrouver le chemin de la victoire, samedi 25 janvier. Face à Brest, qui revient de plus en plus sur les Normands au classement depuis quelques semaines, Caen se devait d'être beaucoup plus efficace que sur le début d'année 2020.

Le match

Les locaux entrent directement dans la partie en mettant de l'intensité et en tentant beaucoup de tirs. De son côté, Caen réalise un bon début de match défensivement mais ne trouve pas de solutions offensives. Ce tiers-temps est marqué par sept pénalités, mais aucune des deux formations n'arrive à prendre l'avantage. A la première pause de la soirée, le score est de 0 à 0.

Les Drakkars submergés

Au retour des vestiaires, les Drakkars prennent les choses en main et dominent. Brest arrive cependant à prendre l'avantage par l'intermédiaire de Justin Bernier (1-0, 31'). Caen a le match en main mais se fait piéger sur ses temps forts et les Brestois breakent, pourtant en infériorité numérique, grâce à Quentin Brethon (2-0, 40') juste avant la pause.

D'entrée de troisième tiers, Brest se met définitivement à l'abri par deux fois grâce à une nouvelle réalisation de Justin Bernier et à Quentin Jacquier (4-0, 52'). Les Drakkars sauvent toutefois l'honneur en fin de partie par l'intermédiaire d'Eric Aurard (4-1, 54'). Caen s'incline pour la troisième fois de rang mais garde sa 3ème place au classement devant Brest qui revient fort.

La fiche du match

Brest – Caen 4-1 (0-0, 2-0, 2-1)

Brest : J.Bernier (Q.Jacquier, 31' et Q.Brethon, Q.Jacquier, 52'), Q.Brethon (G.Avenel, A.Greverend, 40'), Q.Jacquier (Q .Brethon, J.Bernier 44')

Caen : E.Aurard (G.Cerkovnik, L.Benoit, 54')

La réaction

Loup Benoit (joueur des Drakkars de Caen) : "On n'arrive pas à marquer sur nos temps forts et à prendre le lead dans le match. On domine et on prend des buts alors qu'on domine, ce soir ça nous tue. Ce qu'on maîtrise c'est notre travail et notre détermination, alors on va retourner au travail pour le match face à Marseille samedi prochain."

Pour le prochain match, les Drakkars devront retrouver de l'efficacité avec la réception de Marseille le samedi 1er février (20h30). Ce match comptera pour la 21ème journée de Division 1.