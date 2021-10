Le Havre. Forte mobilisation pour la manifestation régionale

La réforme des retraites était présentée en Conseil des ministres ce vendredi 24 janvier, dans la matinée. Ses opposants, la CGT en tête, organisaient une 7e journée de grèves et de manifestations. En Normandie, un appel à un rassemblement régional était lancé au Havre, ville du Premier ministre Édouard Philippe.

Un appel entendu. On a aperçu dans le cortège des représentants de la CGT et de FO venus du Calvados, de la Manche et de l'Orne. La CGT annonce 65 000 manifestants, ce qui représente un très bon chiffre selon elle, même pour la ville du Havre, habituée aux gros rassemblements.

Manifestation régionale au Havre, le 24 janvier. Impossible de lire le son.

La police parle de 7 500 manifestants. Tout s'est déroulé dans le calme, sans incident particulier.