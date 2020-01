Caen. Il violente et vole deux prostituées : quatre mois de prison avec sursis

Le prévenu, un homme de 28 ans originaire du Soudan et en situation irrégulière n'est pas présent à l'audience du 22 janvier. Les deux victimes non plus. Le 9 novembre dernier, il aborde à Caen une prostituée pour négocier une prestation tarifée. Ils ne semblent pas s'entendre sur le montant. Il la traîne alors au sol pour lui extorquer deux billets de cinquante euros. Une autre femme, qui a l'habitude de travailler avec la première pour qu'elles puissent se sécuriser mutuellement, s'interpose et reçoit aussi des coups. L'homme s'enfuit mais est interpellé en état d'ébriété peu après Cours Caffarelli. Durant son audition, il dira que ce sont les deux femmes qui ont voulu le voler sans pouvoir expliquer la provenance de ces cent euros alors qu'il n'a aucune ressource. Pour le procureur, cette version n'est pas crédible car "les traces de violence ont été constatées chez les victimes et les prostituées n'ont pas pour habitude d'appeler la police quand ce n'est pas nécessaire". Elle requiert donc quatre mois de prison. Le tribunal correctionnel de Caen le condamne à quatre mois avec sursis.