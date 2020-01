Seine-Maritime. Grand succès pour la nouvelle édition de l'opération Sakado

Organisée par la fédération de l'Aide à domicile en milieu rural (ADMR) en Seine-Maritime, l'opération Sakado a rencontré un vif succès cette année. Elle consiste, pour les particuliers, à composer le contenu de sacs à dos en suivant quatre kits bien définis puis de les apporter dans les centres d'aide à domicile.

Olivier Savier, directeur de l'ADMR de Seine-Maritime, s'est félicité mercredi 22 janvier à Montville, "du succès de cette opération puisque cette année plus de 306 sacs ont été collectés contre 180 l'an passé et 123 cartons. Ils vont partir avec les maraudes et permettront d'apporter un peu de chaleur et de communication permettant ainsi de répondre ponctuellement aux besoins de la population en grande précarité".