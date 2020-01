Deauville. Waly Dia s'impose sur scène et passe par la Normandie

Pour son deuxième one-man-show, Waly Dia frappe fort… Doté d'une présence charismatique, d'une énergie folle et de punchlines irrésistibles, le trentenaire porte un regard aiguisé sur notre époque. Avec pour seule arme l'humour, il réussit à dédramatiser l'actualité, oscillant entre sujets brûlants et plus légers, des Gilets jaunes à la langue française dans le rap en passant par le mouvement #metoo et le féminisme, la colonisation, l'éducation…

Mettant le rire au service de la réflexion, il tente à sa manière de désamorcer les conflits qui minent la société, prônant le "vivre avec" pour un avenir plus serein.

Pour créer son nouveau one-man, Waly Dia s'est lancé en 2018 dans une tournée atypique basée sur l'improvisation, sollicitant chaque soir le public sur les sujets qui les préoccupent. Les plus récurrents ont fini par constituer la colonne vertébrale d'"Ensemble ou rien".

Après avoir fait ses armes dans On n'demande qu'à en rire sur France 2 et le Jamel Comedy Club, Waly Dia a imposé son style sur scène avec son premier one-man-show "Waly Dia garde la pêche", de 2012 à 2016. En parallèle, il a fait le buzz dans le clip Fresh Prince de Soprano, et ses armes en tant que comédien au cinéma et dans des séries.

L'humoriste sera sur la scène du Casino de Deauville le samedi 1er février à 21 heures. Billetterie à retrouver sur le site casinosbarriere.com/fr/deauville.