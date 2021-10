Rouen. Le département en alerte pollution aux particules fines

Atmo Normandie, l'association chargée de mesurer la qualité de l'air dans la région, a détecté une importante pollution aux particules fines PM 10 en Seine-Maritime. La procédure d'information-recommandation a été déclenchée. Ce vendredi 24 janvier, la préfecture met en place la procédure d'alerte.

⚠️ #Pollution de l'air >> Alerte sur persistance en #SeineMaritime pour la journée du 24 janvier.

✅ La vitesse maximale sur le réseau est abaissée de 10 à 20 km/h selon les routes.

✅ Détails et recommandations 👉 @AtmoNormandie 👉 https://t.co/Kj0gD5jRA3 pic.twitter.com/MP8vZJ22oS — Préfet de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 23, 2020

Il est recommandé pour toute la population de privilégier des sorties brèves et qui demandent peu d'effort. Il est aussi conseillé de réduire ou de reporter les activités physiques et sportives et de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire. Sur la route, la vitesse maximale autorisée sur les 2X2 voies est abaissée de 20 km/h.

Les autorités recommandent de privilégier les transports en commun.

Gratuité des transports au Havre et gratuité partielle à Rouen

⚠️PIC DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE PERSISTANT



Le Havre Seine Métropole rend les TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS vendredi 24 janvier 2020 à compter de 00h sur l'ensemble du réseau @LIA_LeHavre.

➡️Plus d'infos: https://t.co/dz9USHyxQG pic.twitter.com/8GilhaFgCB — Le Havre Seine Métropole (@LeHavreMetro) January 23, 2020

Justement, l'agglomération du Havre annonce pour vendredi la gratuité des transports publics du réseau Lia. Dans la métropole de Rouen, la gratuité partielle est mise en place. Les usagers pourront donc circuler toute la journée avec l'achat d'un titre de transport unique.