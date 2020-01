Le Havre. Pour le maire, "ce mouvement social doit cesser"

La mobilisation contre la réforme des retraites dure depuis le 5 décembre. Une manifestation régionale, qui pourrait attirer près de 50 000 personnes, va se dérouler, le vendredi 24 janvier au Havre. À la veille de cette action, le maire de la Cité océane, Jean-Baptiste Gastinne, a présenté ses vœux à la presse. Rien n'a filtré au sujet des élections municipales de mars 2020. Si Édouard Philippe se présente au Havre, Jean-Baptiste Gastinne se rangera derrière lui. Dans le cas contraire, l'actuel édile mènera la liste pour conserver le fauteuil de maire.

Par ailleurs, Jean-Baptiste Gastinne se dit "préoccupé par le blocage des activités portuaires. Je souhaite que le mouvement social prenne fin le plus rapidement possible. Plus il dure, plus il met les entreprises havraises en difficulté et plus il porte des coups à l'emploi local." Le successeur de Luc Lemonnier à la tête de la ville la plus peuplée de Normandie insiste sur une chose : "Personne ici ne conteste le droit de grève et le droit de manifester. En revanche, le droit de bloquer et d'envahir des lieux, ça n'existe pas. Le droit de se livrer à des violences contre des biens et des personnes, ça n'existe pas. Je condamne fermement les débordements, qui ont conduit à la blessure grave d'un commissaire de police (le mercredi 15 janvier, devant les locaux de la CCI Seine Estuaire, NDLR)."