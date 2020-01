Ouistreham. Un bateau de 27 mètres dans la grande écluse : c'est passé !

Record battu pour le port de Caen-Ouistreham : un bateau d'un peu plus de 27 mètres de large a franchi, le lundi 20 janvier, la grande écluse. Un passage rendu possible par les travaux d'embectage qui viennent de s'achever, permettant de guider les navires et d'accueillir de plus gros bateaux. Le King Rice, un vraquier battant pavillon panaméen, est venu charger 25 000 tonnes de blé. Quand il a franchi l'écluse, il restait à peine 60 cm de marge de chaque côté. Un exploit !