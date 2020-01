Hérouville-Saint-Clair. Violence conjugale réciproque : du sursis pour le couple

Dans la nuit du 14 octobre 2019, au cours d'une soirée à Hérouville-Saint-Clair, un couple se dispute. L'homme de 36 ans quitte l'appartement, assez alcoolisé, pour reprendre sa voiture. La femme, âgée elle de 21 ans, le rejoint alors qu'il est sur le point de démarrer. Elle le tire par le tee-shirt, le gifle, et endommage la portière de la voiture. Il riposte en la frappant à son tour et lui serrant le cou. La police est appelée, des témoins en faveur de la prévenue sont entendus. Elle sera examinée par un médecin, pas lui. Les deux porteront plainte.

À l'audience, seul le prévenu est présent. "Je ne demandais qu'à partir, c'est elle qui m'est tombée dessus, le premier coup, c'est elle qui l'a porté".

Le tribunal, au regard de son casier judiciaire portant déjà quatre mentions dont notamment de la conduite en état d'ivresse, le condamne à trois mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve d'un an et demi. Il écope également d'une obligation de travail et de soins par rapport à l'alcool. Son ex-conjointe est condamnée à deux mois de prison avec sursis.